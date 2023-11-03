В России усомнились в том, что Олимпиада 2024 года состоится

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов предположил, что летняя Олимпиада 2024 года может быть отменена, передает «Матч ТВ».

«Видя тенденции, возникает вопрос, будет ли Олимпиада вообще. И какой она будет, если будет? Но будут приложены все усилия, чтобы она состоялась. В каком-то формате она, возможно, все-таки будет», — сказал Агапитов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МИД РФ обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку.