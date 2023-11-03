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В России усомнились в том, что Олимпиада 2024 года состоится

Глава тяжелой атлетики РФ Агапитов: Игры 2024 года могут быть отменены

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Paris2024/Twitter

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов предположил, что летняя Олимпиада 2024 года может быть отменена, передает «Матч ТВ».

«Видя тенденции, возникает вопрос, будет ли Олимпиада вообще. И какой она будет, если будет? Но будут приложены все усилия, чтобы она состоялась. В каком-то формате она, возможно, все-таки будет», — сказал Агапитов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МИД РФ обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку.

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