Роналду пошутил над украинским боксером Усиком

В социальных сетях появилось видео с забавным диалогом между португальским футболистом Криштиану Роналду и украинским боксером Александром Усиком. Спортсмены встретились на боксерском поединке между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

Роналду потроллил украинца по поводу владения им английским языком. В одном из своих интервью на вопрос «How do you feel?» («Как ты себя чувствуешь?») Усик ответил: «I'm feel. I'm very feel». При встрече Роналду, сделав отсылку к его ответу, сказал Усику: «I'm feel». Украинец парировал: «I'm very feel». После этого спортсмены рассмеялись.

Фьюри 29 октября победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну на турнире в Саудовской Аравии.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

