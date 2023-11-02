В ЦСКА назвали вторичным результат матча с «Оренбургом»

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче шестого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ против «Оренбурга» заявил, что его команда одержала закономерную победу. Его слова передает «Газета.Ru».

«Мы выражаем огромную благодарность нашим фанатам за поддержку. Несмотря на то, что результат был вторичен, для болельщиков мы должны были показать и страсть, и желание. В первом тайме мы сыграли хорошо, может быть за исключением потери концентрации в моменте с пропущенным голом после быстрой атаки. Во втором тайме играли по счету, смогли удержать преимущество и закономерно победить», — заявил Федотов.

Матч ЦСКА — «Оренбург» прошел 2 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Федор Чалов, еще один мяч забил Антон Заболотный. У проигравшей команды единственный гол на счету турецкого форварда Эмирджана Гюрлюка.

После этой победы московский клуб набрал 11 очков и занял итоговое первое место в своем квартете, обеспечив себе путевку в плей-офф Пути РПЛ. Оренбуржцы по итогам групповой стадии набрали также 11 очков и вышли в следующую стадию турнира со второго места.

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