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Абаскаль нашел позитив в поражении от «Краснодара»

Тренер «Спартака» Абаскаль похвалил игроков после поражения «Краснодару»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения в матче шестого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против «Краснодара» заявил, что его игроки проявили старание и сделали все, чтобы добиться победы. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Никому не нравится проигрывать, особенно в таком ключе, именно так проигрывать. Иногда то, чего ты заслуживает, не дает тебе победы. Я думаю, что мы сделали сегодня достаточно, чтобы одержать победу. Я доволен тем, как сыграли футболисты, это позитивно для конкуренции в составе. В первом тайме при стандартных положениях, когда мы близки к голу, мяч просто не зашел в ворота. Так как я не верю в удачу, мы будем работать дальше, чтобы в схожих ситуациях чаша весов склонялась все же в нашу сторону. У нас нет времени на то, чтобы печалиться, нам надо готовиться к следующей игре. Я хотел бы поблагодарить линейного арбитра, который после матча очень вежливо и профессионально объяснил свои решения», — заявил Абаскаль.

Игра «Спартак» — «Краснодар» завершилась со счетом 2:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» идет на втором месте (11 очков). На три меньше у «Динамо», который 2 ноября проведет свой матч против «Пари Нижний Новгород».

Ранее Андрей Канчельскис назвал имя тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству.

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