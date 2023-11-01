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Медведев сенсационно вылетел после второго круга турнира в Париже

Медведев проиграл Дмитрову во втором круге «Мастерса» в Париже

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Lisa Leutner/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно уступил в матче второго круга турнира «Мастерс» в Париже (Франция) представителю Болгарии Григору Дмитрову со счетом 3:6, 7:6, 6:7 и покинул соревнования.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 54 минуты. На счету Медведева шесть эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 12.

На турнире в Париже осталось трое россиян. Карен Хачанов и Роман Сафиуллин сыграют друг с другом в третьем круге, Андрей Рублев встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

28 октября Медведев уступил в финале турнира ATP 500 в Вене (Австрия) итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счетом 6:7, 6:4, 3:6.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Дмитров расположился на 17-й позиции (2 060 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 625 очков. Еще один россиянин Андрей Рублев располагается на пятой позиции (4 935 очков).

Ранее вторая ракетка мира заявил, что обыгравший его на «Мастерсе» россиянин ничем не удивил.

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