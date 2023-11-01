Бывший тренер Бугаева рассказал о генетической проблеме футболиста

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о задержании с партией наркотиков экс-футболиста Алексея Бугаева, которого специалист тренировал в «Краснодаре». В комментарии «Газете.Ru» Ташуев связал беды Бугаева с генетикой, а также согласился с мнением экс-одноклубника Бугаева Максима Деменко.

«Леша как футболист был очень сильный, игрок сборной России. С хорошей антропометрией, высокого роста, обладал футбольным интеллектом. Но, мне кажется, там есть генетическая проблема, хотя сейчас этого не озвучивают. Думаю, дело в генетике — и это не его вина, а его беда.

Макс Деменко назвал его доверчивым? Да, это было. Макс играл с ним вместе, а я тренировал обоих. И все-таки «тренер — футболист» — это другие отношения. Леша был спокойным, без лишних эмоций — профессионал, который хорошо делал свое дело. Но вне футбольного поля у него были проблемы. Наверное, у него судьба такая — бывает такое, к сожалению.

Виделся ли я с ним в последние годы? Нет. Как закончил его тренировать, так больше его не видел», — рассказал Ташуев.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет. По версии портала Transfermarkt, Бугаев достиг своей пиковой рыночной стоимости в 2005 году, когда защищал цвета «Локомотива». Тогда портал его оценивал в €2 млн.

Ранее Деменко допустил, что Бугаев попал под дурное влияние.