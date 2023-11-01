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В Катаре назвали позором вручение Месси «Золотого мяча»

Алжирский футболист Делор назвал позором вручение Месси «Золотого мяча»

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Stephanie Lecocq/Reuters

Бывший футболист «Монпелье», а ныне игрок катарского клуба «Умм-Салаль» Анди Делор заявил, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был более достойным кандидатом на «Золотой мяч», чем нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Слова Делора передает RMC Sport.

«Для меня это конец истории Месси, его должны были вознаградить. Но все знают, что в этом сезоне должен был выиграть Холанд. Уважаю Месси и его карьеру, но это позор. После такого сезона Холанд должен был получить «Золотой мяч», — сказал Делор.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец заявил, что Месси заслуженно получил «Золотой мяч».

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