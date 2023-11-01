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Отец попавшегося с наркотиками экс-футболиста сборной России подтвердил задержание сына

Отец экс-футболиста Бугаева заявил, что его сын невиновен в продаже наркотиков

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Иван Бугаев, отец экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, подтвердил, что его сына задержали с наркотиками в Краснодаре. Слова Ивана Бугаева передает «Чемпионат».

«Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. 500 грамм наркотиков? Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте», — сказал Иван Бугаев.

Сегодня, 1 ноября, SHOT сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Накануне сообщалось, что Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет. По версии портала Transfermarkt, Бугаев достиг своей пиковой рыночной стоимости в 2005 году, когда защищал цвета «Локомотива». Тогда портал его оценивал в €2 млн.

Ранее стала известна судьба получившего дисквалификацию за кокаин хоккеиста Евгения Кузнецова в сборной России.

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