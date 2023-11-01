Бывший футболист сборной России признался в подработке наркокурьером

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев признался в продаже наркотических средств в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сегодня, 1 ноября, SHOT сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что спортсмен признал, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета. Отмечается, что Бугаев пытался убежать при задержании. По данным источника, экс-футболист согласился сотрудничать со следствием после суток в изоляторе. Он заявил, что после завершения карьеры футболиста у него начались финансовые трудности. Он начал употреблять алкоголь и не платил налоги, из-за чего его задолженность составляла 70 тысяч рублей. Из-за этого он стал подрабатывать наркоторговцем. Через наркоторговцев он достал 500 грамм мефедрона, который должен был разложить в Сочи и Краснодаре. Отмечается, что Алексей уже рассказал правоохранителям о своих сообщниках, Кроме того, в его телефоне нашли фотографии мест, где он разложил закладки.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет. По версии портала Transfermarkt, Бугаев достиг своей пиковой рыночной стоимости в 2005 году, когда защищал цвета «Локомотива». Тогда портал его оценивал в €2 млн.

Ранее сообщалось, что бывшего бойца Top Dog задержали с наркотиками.