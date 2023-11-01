Сафиуллин сенсационно обыграл вторую ракетку мира на турнире в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в третий круг турнира в Париже, сенсационно обыграв испанца Карлоса Алькараса.

Встреча, которая продолжалась 1 час 37 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4.

В следующем круге Сафиуллин сыграет с Кареном Хачановым.

Сафиуллин добился в нынешнем сезоне большого прогресса и одержал в два раза больше побед на уровне АТР, чем за предыдущие восемь лет карьеры, а также достиг рекордной для себя 49-й строчки рейтинга. В данным момент российский теннисист расположен в мировой табели о рангах на 50-й позиции.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов первое место занимает серб Новак Джокович. Вторым идет испанец Карлос Алькарас. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев. Роман Сафиуллин располагается на 39 строчке.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее российский теннисист в четвертый раз подряд отобрался на Итоговый турнир ATP.