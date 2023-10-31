Стало известно, в какой стране будут проводиться матчи сборной Израиля

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что матчи квалификации на чемпионат Европы — 2024 с участием национальной команды Израиля перенесены на территорию Венгрии.

15 ноября израильтяне сыграют со Швейцарией, а 18 ноября — с Румынией. Обе встречи пройдут на «Пушкаш Арене». Отмечается, что эти игры пройдут при пустых трибунах из-за желания УЕФА обеспечить безопасность.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее израильские футболисты отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах.