Аршавин рассказал, смогут ли фанаты ЦСКА простить Фернандеса за «Зенит»

Член правления «Зенита», бывший футболист петербургской команды Андрей Аршавин поделился мнением, смогут ли болельщики московского ЦСКА простить бразильского нападающего с российским паспортом Марио Фернандеса за переход в клуб из Санкт-Петербурга. Его слова приводит РИА Новости.

«Он же не обидел болельщиков ЦСКА именно этим. Просто на него оказывалось давление из-за перехода, хотя он всегда говорил, что будет играть в ЦСКА. Поэтому он эмоционально не хотел проиграть и совершил этот забег (в очном матче команд, когда «Зенит» забил мяч, замененный Фернандес эмоционально отпраздновал гол. — «Газета.Ru»). Нужно ли болельщикам прощать его, это их дело, может, и не простят. Просто так сложилось», — заявил Аршавин.

17 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды после разрешения ЦСКА, однако покинул клуб в апреле. ЦСКА вел переговоры о возвращении футболиста, однако стороны не сумели договориться. В составе армейского клуба Фернандес трижды выиграл чемпионат страны и Кубок России, один раз завоевал Суперкубок.

В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что Фернандес не сыграет за «Зенит» в этом году.