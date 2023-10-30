Глушаков рассказал, какое место станет для «Спартака» провалом в текущем сезоне

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков считает, что у красно-белых есть шансы на победу в чемпионате России в текущем сезоне. Его слова передает Metaratings.

«Хороший результат — это первое место и второе, которое раньше давало путевку в Лигу чемпионов. Все, что ниже, для «Спартака» — провал. Это нормально, все это понимают. «Спартак» — великая и народная команда, они привыкли быть наверху таблицы. Но бывает такое, что в команде недопонимание или разочарование, не идет результат.

Чемпионство в этом сезоне? Математически не все потеряно, впереди много игр», — сказал Глушаков.

В 13 туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

Красно-белые, набрав 20 очков, делят шестое место с «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом». Лидирует »Краснодар, у которого 28 очков.

Ранее Станислав Черчесов высказался о капитане «Спартака» Джикии, потерявшем место в составе.