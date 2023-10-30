Легенда ЦСКА объяснил гонором провал «Спартака» в Воронеже

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что удивился поражениям столичных «Спартака» и «Локомотива» в матчах 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела» и «Ростова» соответственно.

«Я не ожидал, что «Спартак» так бездарно сыграет против «Факела», очень удивлен их поражению. Удивлен и «Локомотивом», плохо они сыграли в Ростове-на-Дону. Гонора, наверное, слишком много у этих ребят, от того и нестабильные результаты — то блеск, то треск. Им надо играть стабильнее, хотя бы на четверочку. Или в крайнем случае на четверочку с минусом. А они играют то на три с минусом, то на четыре с плюсом», — заявил Пономарев.

В центральном матче 13-го тура РПЛ сошлись ЦСКА и «Краснодар», встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов, ему удалось отличиться на 41-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл.

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