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Пловчиха Ефимова рассказала об отличии еды в России и США

Российская пловчиха Ефимова рассказала, что овощи в США безвкусные

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Global Look Press

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своем возвращении в Россию из США. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Я так соскучилась – по народу, по гостеприимству. Была в Питере. Планировала, что это будет всего один день, а в итоге осталась больше, чем на неделю. Я была первый раз в Питере летом, мне очень понравилось. Ну и еда, по ней тоже соскучилась. Понятно, что везде есть свои плюсы и минусы. Надо мной первое время все угорали, что я ела помидоры с огурцами постоянно. Там-то они безвкусные», — сказала Ефимова.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

С 2011 года спортсменка живет и тренируется в США. Она признавалась, что жизнь в Америке для нее проще.

Ранее Ефимова открыла и выпила шампанское во время катания на серфе.

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