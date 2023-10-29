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Экс-гендир «Спартака» объяснил, почему клуб не увольняет Абаскаля

Экс-гендир «Спартака» Первак заявил, что Абаскаля не увольняют из-за неустойки

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает ошибкой руководства красно-белых заключение длительного контракта с тренером Гильермо Абаскалем. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Скорее всего, ошибка руководства в том, что при продлении соглашения с ним заключили длительный контракт. Все‑таки у него большая неустойка. Думаю, причина только в этом. Ничего другого тут не вижу», — сказал Первак.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

28 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

Для красно-белых это поражение стало уже пятым в текущем сезоне. Команда после 13 туров РПЛ, набрав 20 очков, делит четвертое место с «Локомотивом».

Ранее Быстров назвал форварда «Спартака» «инвалидом».

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