Губерниев заявил, что «Спартак» может вылететь в Первую лигу

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале выразил мнение, что московский «Спартак» может вылететь из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» молодцы! Лихая дорога с Абаскалем в Первую лигу! Руководство клуба, до последнего цепляемся за тренера! Верим! «Рубин» со Слуцким вам путь указал! Вперед, «Спартак» Абаскаля», — написал Губерниев.

28 октября «Спартак» на выезде проиграл воронежскому «Факелу» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом», а «Факел» померится силами с грозненским «Ахматом».

Ранее Червиченко выделил одного игрока «Спартака» после поражения от «Факела».