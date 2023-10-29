«Спартак» призвали не воспринимать как чемпионов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что не удивлен поражению московского «Спартака» от воронежского «Факела» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился со Sport24.

«Совершенно не удивлен, что «Спартак» опять упустил игру, которую должен был забирать. Опять будет куча отговорок, что что-то им помешало.

Все кричат о нестабильности Абаскаля и его команды, но четвертые-пятые места — их стабильное место, которое они будут занимать каждый год, пока не поменяют свое отношение к игре. Хватит их воспринимать как чемпионов, они вообще не способны на это», — заявил экс-футболист.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом», а «Факел» померится силами с грозненским «Ахматом».

Ранее Мостовой заявил, что «Спартак» провалил матч с «Факелом».