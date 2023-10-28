«Зенит» одержал победу над «Ахматом»

Состоялся матч 13-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Зенита» принимал грозненский «Ахмат». Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет на 24-й минуте открыл нападающий «Ахамата» Мохамед Конате. На 32-й минуте форвард «Зенита» Иван Сергеев сравнял счет. На 37-й минуте нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Таким образом, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 26 очков. «Ахмат» располагается на 13-й позиции, заработав 12 баллов. «Ахмат» потерпел третье поражение к ряду. Для «Зенита» это вторая победа подряд.

В следующем туре «Зенит» встретится с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет 4 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Ахмат» в этот же день сыграет с воронежским «Факелом».

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