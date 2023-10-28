Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Зенит» одержал победу над «Ахматом»

Голы Сергеева и Кассьерры привели «Зенит» к победе над «Ахматом» в матче РПЛ

Состоялся матч 13-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Зенита» принимал грозненский «Ахмат». Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет на 24-й минуте открыл нападающий «Ахамата» Мохамед Конате. На 32-й минуте форвард «Зенита» Иван Сергеев сравнял счет. На 37-й минуте нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Таким образом, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 26 очков. «Ахмат» располагается на 13-й позиции, заработав 12 баллов. «Ахмат» потерпел третье поражение к ряду. Для «Зенита» это вторая победа подряд.

В следующем туре «Зенит» встретится с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет 4 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Ахмат» в этот же день сыграет с воронежским «Факелом».

Ранее «Реал» одержал волевую победу над «Барселоной».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий