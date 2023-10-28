«Ростов» с минимальным счетом обыграл «Локомотив»

На стадионе «Ростов Арена» состоялся матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором местный «Ростов» принимал московский «Локомотив». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на третьей минуте. Отличился полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Ростов» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, заработав 20 баллов.

В следующем матче «Ростов» сыграет с «Уралом» в рамках Кубка России. Игра состоится 2 ноября. «Локомотив» сыграет в кубковом матче с «Рубином» 1 ноября. «Локомотив» не побеждает в третьем матче к ряду. «Ростов» одержал победу во второй встреча подряд.

Ранее бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выразил мнение, что «Ростов» много пропускает в матчах чемпионата страны из-за частой смены игроков в линии обороны.