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Бывший тренер сборной России по футболу назвал свою зарплату

Экс-тренер сборной России по футболу Игнатьев получал 500 долларов в месяц

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о своей зарплате на посту наставника национальной команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Правда, что получал 500 долларов в месяц? Такое время... И это было не самое основное и не самое обидное для меня. Тогда любили профессию. Я никогда не шел куда-то работать со словами «вы мне такую зарплату сделайте».

Сколько мне дали — столько и взял. Такая была ставка в федерации. Это может быть неправильно, но такое было время», — сказал Игнатьев.

Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Ранее в РФС заявили, что в УЕФА не хотят отпускать Россию в Азиатскую конфедерацию.

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