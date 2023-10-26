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Легенда ЦСКА: в «Краснодаре» нет ничего сверхъестественного

Экс-игрок Масалитин заявил о невнятной игре ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором армейский клуб сыграет с лидером турнирной таблицы «Краснодаром», в комментарии «Газете.Ru» оценил перспективы команд в этом поединке, а также назвал проблемное место в игре армейцев.

«Лидером является «Краснодар», как бы это не было больно говорить. Наигранный состав, поставленная игра, первое место в нашем чемпионате. Хотя в последнее время у них наметился небольшой спад. Но у ЦСКА большие проблемы с защитниками, отсюда невнятная игра команды и нехорошее место в турнирной таблице. Мы все же привыкли видеть команду в авангарде нашего футбола. Но я не вижу чего-то сверхъестественного у «Краснодара», он не на голову сильнее ЦСКА. Если армейцы сыграют в свою силу, не будут ничего выдумывать в плане обороны или еще чего-то такого, то вполне возможно, что и ЦСКА добьется положительного результата в этой игре. Но и «Краснодар» может воспользоваться своими преимуществами, особенно впереди, будет пытаться. Команда играющая, команда сплоченная, имеет свои плюсы, и эти плюсы постарается преподнести ЦСКА в этой игре», — заявил Масалитин.

Поединок состоится в Москве 29 октября, стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу национального первенства, набрав 28 очков. ЦСКА имеет в активе 18 баллов и идет на седьмой строчке.

Ранее лидеров РПЛ назвали «плюшевыми».

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