На видео попало, как курганцы избили лежащего на проезжей части инвалида

В Кургане пассажиры Land Rover Range Rover избили таксиста-инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Курган».

«Сегодня вечером на Галкинском переезде произошло ДТП с участием «Рено Логан» и «Рендж Ровера». В аварии никто не пострадал, кроме таксиста на которого напали три пьяных мужчины из «Рендж Ровера», разбили ему лобовое стекло и начали бить его. У таксиста знак «инвалидности» на машине», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как люди пинают лежащего на проезжей части человека, при этом мужчина пытается закрыть голову руками. На записи также слышно, что нарушители грубят и нецензурно выражаются.

До этого в Тюмени супружеская пара устроила драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, которая кричит: «Я от тебя ухожу!». Далее заметно, как нарушитель толкает свою супругу в автомобиль и уезжает. По словам тюменцев, женщина предупредила, что дома мужчина может нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее мигранты устроили скандал после ДТП и напали на людей.