На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как курганцы избили лежащего на проезжей части инвалида

В Кургане на видео сняли, как пассажиры Range Rover избили таксиста-инвалида
true
true
true

В Кургане пассажиры Land Rover Range Rover избили таксиста-инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Курган».

«Сегодня вечером на Галкинском переезде произошло ДТП с участием «Рено Логан» и «Рендж Ровера». В аварии никто не пострадал, кроме таксиста на которого напали три пьяных мужчины из «Рендж Ровера», разбили ему лобовое стекло и начали бить его. У таксиста знак «инвалидности» на машине», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как люди пинают лежащего на проезжей части человека, при этом мужчина пытается закрыть голову руками. На записи также слышно, что нарушители грубят и нецензурно выражаются.

До этого в Тюмени супружеская пара устроила драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, которая кричит: «Я от тебя ухожу!». Далее заметно, как нарушитель толкает свою супругу в автомобиль и уезжает. По словам тюменцев, женщина предупредила, что дома мужчина может нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее мигранты устроили скандал после ДТП и напали на людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами