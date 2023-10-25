«Барселона» обыграла донецкий «Шахтер»

Сегодня, 25 октября, состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и донецким «Шахтером». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в столице Каталонии, завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл нападающий Ферран Торрес. На 36-й минуте преимущество хозяев удвоил Фермин Лопез. Единственный мяч в составе «Шахтера» на 62-й минуте забил полузащитник Георгий Судаков. Таким образом, после трех сыгранных матчей «Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу группы H, имея в активе девять очков. «Шахтер» заработал три балла и располагается на третьей строчке. На втором месте находится «Порту», в активе которого три очка после двух встреч. Замыкает таблицу бельгийский «Антверпен», которому не удалось набрать очков.

В следующем туре «Барселона» и «Шахтер» вновь проведут очный матч. Встреча пройдет 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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