Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Барселона» обыграла донецкий «Шахтер»

«Барселона» обыграла «Шахтер» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:1

close
100%
Pablo Morano/Reuters

Сегодня, 25 октября, состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и донецким «Шахтером». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в столице Каталонии, завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл нападающий Ферран Торрес. На 36-й минуте преимущество хозяев удвоил Фермин Лопез. Единственный мяч в составе «Шахтера» на 62-й минуте забил полузащитник Георгий Судаков. Таким образом, после трех сыгранных матчей «Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу группы H, имея в активе девять очков. «Шахтер» заработал три балла и располагается на третьей строчке. На втором месте находится «Порту», в активе которого три очка после двух встреч. Замыкает таблицу бельгийский «Антверпен», которому не удалось набрать очков.

В следующем туре «Барселона» и «Шахтер» вновь проведут очный матч. Встреча пройдет 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ранее стал известен рейтинг самых дорогих футбольных лиг в мире.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий