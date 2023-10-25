Овечкин поднял на руки девушку-репортера после матча НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог журналисте Лие Хекстолл покинуть лед после окончания матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто».

Хекстолл взяла интервью у одного из игроков матча, после чего собиралась покинуть площадку, но не смогла преодолеть высокий бортик. Российский нападающий взял девушку на руки и помог ей преодолеть препятствие. Хекстолл улыбнулась Овечкину и покинула лед.

Матч между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой канадской команды со счетом 4:1. В составе «Кэпиталз» единственная шайба в активе Александра Овечкина. Стоит отметить, что для россиянина шайба в матче с «Торонто» стала первой в этом сезоне. Нападающий не мог отличиться на протяжении четырех игр.

Всего на счету российского форварда в текущем сезоне пять матчей, одна заброшенная шайба и две результативных передачи. «Вашингтон» проиграл четыре из пяти матчей на старте сезона. Команда идет на последнем месте в Восточной конференции.

Ранее тренер «Вашингтона» посетовал на то, что команда не смогла поддержать Овечкина в матче с «Торонто».