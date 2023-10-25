Роднина обвинила МОК в нечестной игре

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина раскритиковала решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России. Своим мнением она поделилась с «Матч ТВ».

«В нынешней ситуации с отстранением российские спортсмены ничего не нарушали, это чисто политическое решение, противоречащее олимпийской хартии. Руководство МОК играет в нечестную игру, а надо помнить о существовании дисциплины fair play», — заявила Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее отстранение российских спортсменов назвали «позорным и жестоким».