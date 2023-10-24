Назван величайший боец в истории

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории смешанных единоборств (MMA), передает «Спорт-Экспресс».

«Хабиб — величайший боец всех времен. У Махачева свой путь, он будет среди величайших всех времен. Это точно. Но я ставлю Хабиба выше остальных. Он никогда не проигрывал боев», — сказал Мендес.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

22 октября Хабиб заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее во Франции назвали неуместной поддержку Хабиба со стороны Карима Бензема.