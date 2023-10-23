Радимов считает, что Абаскаль не собирается нянчиться с Соболевым

Бывший игрок сборной России и «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Спартак» в матче против «Пари НН» лучше смотрелся без Александра Соболева в составе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Если Соболев в хорошей форме, он, конечно, игрок основы. Но сейчас абсолютно не готов физически. Что и показал второй тайм, когда форвард вышел вместо получившего травму Промеса.

На мой взгляд, сейчас Абаскаль все делает правильно. С «Нижним» без Соболева «Спартак» в первом тайме играл просто шикарно! Так что здесь я полностью на стороне тренера. Нянчиться с тем же Соболевым он не собирается», — сказал Радимов.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России.

Позже издание Metaratings заявило, что наставник недоволен отношением футболиста к тренировкам, а тот, в свою очередь, недоволен отношением испанского специалиста к защитнику Георгию Джикии.

Соболев не попал в стартовый состав на игру с «Пари НН» и появился во втором тайме.

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