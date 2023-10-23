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Безголевую серию Овечкина назвали вопросом времени

Экс-хоккеист Артюхин назвал безголевую серию Овечкина вопросом времени

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Geoff Burke/Reuters

Бывший форвард ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Евгений Артюхин прокомментировал безголевой старт капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Артюхина передает «РБ Спорт».

«Сейчас об этом много говорят, и, надеюсь, на Сашу это никак не давит. Думаю, что его безголевая серия — это вопрос времени, и она скоро закончится. Конечно, все ждут от него голов и рекорда, но ничего страшного не случилось», — сказал Артюхин.

Овечкин не забил ни в одной из четырех игр «Вашингтона» на cтарте cезона. Впервые подобное cлучилоcь в cезоне-2012/2013. Поcле голевой заcухи в том cезоне нападающий заброcил 32 шайбы в 48 матчах регулярного чемпионата.

Всего на счету Овечкина 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин идет вторым в общем списке снайперов после Уэйна Гретцки (894).

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Матч пройдет 25 октября.

Ранее нападающий Артемий Панарин оформил первый дубль в сезоне и принес «Рейнджерс» победу.

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