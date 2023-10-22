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Панарин оформил первый дубль в сезоне и принес «Рейнджерс» победу

Дубль Панарина помог «Рейнджерс» победить «Сиэтл» в НХЛ

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Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречался с «Сиэтл Кракен» и одержал победу со счетом 4:1.

Счет в матче открыли хозяева на 9-й минуте (Джастин Шульц), а затем забивали только игроки «Рейнджерс». В первом периоде россиянин Артемий Панарин помог своей команде восстановить равновесие. Во втором периоде гости дважды поразили ворота «Сиэтла» (Каапо Какко и Алекси Лафреньер). В начале заключительного периода все тот же Панарин поставил точку в матче. Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей в сезоне.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в пяти матчах НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

Лидирует в лиге по системе гол+пас Джек Хьюз из «Нью-Джерси». У него четыре заброшенных шайбы и шесть ассистов. Лучшим из россиян на данный момент является Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг» (6+3). Он идет на третьем месте. Также в десятку лучших входит Евгений Малкин, набравший восемь очков (4+4).

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил антирекорд в НХЛ.

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