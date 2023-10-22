Стало известно место церемонии прощания с олимпийской чемпионкой Резцовой

Церемония прощания с олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным гонкам Анфисой Резцовой состоится 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ее бывшего тренера Геннадий Раменский.

«Прощание начнется во вторник в 10:00», — заявил он.

По словам Раменского, со спортсменкой простятся в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Тренер уточнил, что тело Резцовой планируется захоронить на аллее великих спортсменов, все окончательные решения по организационными вопросам станут известны позднее.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Прославленная биатлонистка и лыжница была экстренно госпитализирована 15 октября, о чем сообщил ее бывший супруг и тренер Леонид. Ранее ее госпитализировали из-за сердечного приступа и обморока. По информации Telegram-канала Mash, Резцова могла скончаться из-за злоупотребления алкоголем и депрессии на фоне развода.

Ранее бывший муж Анфисы Резцовой рассказал подробности смерти спортсменки.