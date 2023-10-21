Фигурист, которого запретили пускать на каток, будет тренироваться у Плющенко

Российский фигурист Валерий Ангелопол будет тренироваться в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, спортсмен, который ранее выступал в паре с Василисой Кагановской, предварительно договорился с академией двукратного олимпийского чемпиона. С кем будет выступать Ангелопол не уточняется

17 октября сообщалось, что тренерам по фигурному катанию запрещено принимать в свои группы и оказывать профессиональную поддержку Валерию Ангелополу.

В августе 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о распаде дуэта Валерия Ангелопола и Василисы Кагановской по обоюдному согласию сторон. Позже девушка рассказала о том, что ее партнер поставил ей ультиматум, который касался продолжения их сотрудничества. Кагановская заявила, что Ангелопол требовал у нее полного финансового обеспечения.

Они являются победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при.

Ранее тренер Татьяна Тарасова призвала Ангелопола платить деньги ради выхода на лед.