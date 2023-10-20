В «Ливерпуле» поддержали звезду команды в вопросе конфликта Израиля и Газы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем с «Эвертоном» высказался о словах египетского форварда клуба Мохамеда Салаха, который заявил, что гуманитарная помощь в Газу после бомбардировок со стороны Израиля должна быть доставлена в Газу немедленно.

«Это очень важно, чтобы у нас были личности с сильным характером. Я никогда в этом и не сомневался. Но это неподходящее место, чтобы обсуждать эту крайне важную тему в футбольном сообществе. Это хорошо для вас, журналистов, что никто не спрашивает вашего мнения по данному вопросу», — сказал Клопп.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация запрещена в России). ХАМАС же возложил ответственность на Израиль.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Салах провел за «Ливерпуль» 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость египтянина составляет €65 млн. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Мерсисайдцы по итогам сезона заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Ранее сборная звезды «Ливерпуля» согласилась сыграть с Россией.