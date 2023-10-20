Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Ливерпуле» поддержали звезду команды в вопросе конфликта Израиля и Газы

Клопп о словах Салаха о необходимости помощи Газе: у него сильный характер

close
100%
David Klein/Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем с «Эвертоном» высказался о словах египетского форварда клуба Мохамеда Салаха, который заявил, что гуманитарная помощь в Газу после бомбардировок со стороны Израиля должна быть доставлена в Газу немедленно.

«Это очень важно, чтобы у нас были личности с сильным характером. Я никогда в этом и не сомневался. Но это неподходящее место, чтобы обсуждать эту крайне важную тему в футбольном сообществе. Это хорошо для вас, журналистов, что никто не спрашивает вашего мнения по данному вопросу», — сказал Клопп.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация запрещена в России). ХАМАС же возложил ответственность на Израиль.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Салах провел за «Ливерпуль» 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость египтянина составляет €65 млн. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Мерсисайдцы по итогам сезона заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Ранее сборная звезды «Ливерпуля» согласилась сыграть с Россией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий