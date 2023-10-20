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Футбольного тренера отстранили на 20 лет за сексуальные домогательства

ФИФА на 20 лет отстранила тренера юношеских команд из Конго за домогательства

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РИА Новости

Бывший тренер юношеских команд из Конго Джонатан Букабаква отстранен от любой футбольной деятельности на 20 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что тренер также заплатит 100 тыс. швейцарских франков. 20-летний срок отстранения отсчитывается с сегодняшнего дня, 20 октября. Тренера обвинили в сексуальных домогательствах в ноябре 2022 года. В марте прошлого года его отстранили на пять месяцев.

В августе сообщалось, что тренер сборной Замбии Брюс Мвапе подозревается в домогательствах.

Ранее фигуристка Евгения Медведева ответила, занималась ли сексом накануне соревнований.

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