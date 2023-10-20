Футбольного тренера отстранили на 20 лет за сексуальные домогательства

Бывший тренер юношеских команд из Конго Джонатан Букабаква отстранен от любой футбольной деятельности на 20 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что тренер также заплатит 100 тыс. швейцарских франков. 20-летний срок отстранения отсчитывается с сегодняшнего дня, 20 октября. Тренера обвинили в сексуальных домогательствах в ноябре 2022 года. В марте прошлого года его отстранили на пять месяцев.

В августе сообщалось, что тренер сборной Замбии Брюс Мвапе подозревается в домогательствах.

Ранее фигуристка Евгения Медведева ответила, занималась ли сексом накануне соревнований.