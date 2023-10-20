В матче «Локомотив» — «Динамо» не ожидают много голов

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Слова Тарханова передает ODDS.ru.

«Очень вероятна закрытая игра, будут осторожничать обе команды в начале. «Локомотив» играет дома, но это же в Москве. В данном матче не будет преимущества домашней арены. Могу предположить, что может быть ничья. Голов много не будет», — сказал Тарханов.

Встреча между московскими командами состоится 21 октября на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 11 туров «Локомотив» располагается на четвертой строчке, имея в активе 19 очков. «Динамо» занимает шестое место, заработав 17 баллов.

7 октября «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2). «Динамо» 8 октября провел ничейный матч с «Факелом» (0:0).

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