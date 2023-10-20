Сборная звезды «Ливерпуля» согласилась сыграть с Россией

Министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» заявил, что выступает за проведение товарищеского матча против сборной России по футболу, передает «РБ Спорт».

«Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча. Хочется, чтобы наши футбольные федерации сотрудничали. Мы будем очень рады провести товарищеский матч с Россией», — сказал Субхи.

За национальную команду Египта выступает нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89 минуте.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший футболист оценил уровень игры сборной России.