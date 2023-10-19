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Тренера «Спартака» Абаскаля обвинили в неспособности влиять на коллектив

Экс-вратарь Нигматуллин: тренер «Спартака» Абаскаля не может влиять на коллектив

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ruslannigmatullin/VK

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выказался о конфликте тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля с форвардом клуба Александром Соболевым, заявив, что тренер не может правильно влиять на коллектив, передает «Чемпионат».

«Возникла довольно неоднозначная ситуация. К сожалению, Абаскаль не может правильно влиять на коллектив. Это большая проблема. Не в его интересах терять лидеров команды», — сказал Нигматуллин.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

Ранее бывший футболист сборной России встал на сторону Абаскаля в конфликте с Соболевым.

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Футбол. Чемпионат России
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