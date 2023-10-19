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Малкин обошел Могильного в списке лучших российских снайперов НХЛ

Малкин вышел на третье место в списке лучших российских снайперов НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Детройт Ред Уингз». Она стала для него 474-й в лиге, по этому показателю он обошел Александра Могильного и вышел на третье место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.

На втором месте располагается бывший игрок «Детройта», а ныне главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. На его счету 483 заброшенных шайбы. Рекордсменом по этому показателю остается нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого 822 гола.

В минувшем сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

В текущем сезоне россиянин провел три матча (без учета игры с «Детройтом»), в которых отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами. «Питтсбург» одержал две победы из трех.

Ранее тренер выразил опасение, что в НХЛ из россиянина сделают дурного хоккеиста.

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