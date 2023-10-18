ЦСКА высмеял конфликт Абаскаля и Соболева

Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА с иронией отреагировала на тему конфликта нападающего московского «Спартака» Александра Соболева и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Хороший завтрак – залог успешной тренировки», – написали представители пресс-службы армейцев в клубном Telegram-канале, выложив фотографии с тренировки команды.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команды сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее Мостовой заявил, что у Абаскаля нет авторитета.