«Бавария» планирует приобрести футболиста с Украины

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к украинскому полузащитнику «Жироны» Виктору Цыганкову. Об этом сообщает As.

Немцы планируют осуществить трансфер Цыганкова летом 2024 года. «Бавария» уже отправляла своих скаутов, чтобы изучить игру 25-летнего игрока сборной Украины. Как сообщает издание, «Жирона» потребует как минимум €30 млн за игрока. Испанцы могут продать игрока и дороже, поскольку 50% от суммы будущего трансфера достанется киевскому «Динамо».

Цыганков стал игроком «Жироны» в январе 2023 года. Тогда его трансферная стоимость составила €5 млн. Как утверждает As, украинский полузащитник хорошо зарекомендовал себя в испанском чемпионате, и за ним следят несколько европейских клубов, а его стоимость выросла до €22 млн. Его контракт с «Жироной» действует до 2027 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Цыганков провел восемь матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. «Жирона» после девяти туров чемпионата Испании занимает второе место, набрав 22 очка. Больше только у «Реала» (24).

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