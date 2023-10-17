«Он не в лучшей форме»: легенда «Локомотива» объяснил провал Джикии в матче с Кенией

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» после товарищеского матча между сборными России и Кении заявил, что защитник Георгий Джикия допустил результативную ошибку из-за нехватки игровой практики.

По его словам, сама по себе ошибка капитана «Спартака» не является грубой, но из-за общего негативного фона на ней будет заострено большое внимание.

«Это отсутствие игровой практики, он не выходит на поле в «Спартаке» в последних матчах, много времени потерял, поэтому допустил несколько ошибок, одна из которых оказалась грубой и привела к пропущенному голу. Понятное дело, что для защитника это неприемлемо, но всякое бывает, всякое случается из-за отсутствия игровой практики. Он давно не играл, наверное должен был выйти на замену в сборной, но ему доверили место в основе. Не в лучшей форме он находится, поэтому это отразилось и на результате, но и на нем тоже», — заявил Булыкин.

Игра между сборными России и Кении прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее капитану «Спартака» Георгию Джикии посоветовали прибавить в скорости.