«Прекращай нас дурить»: экс-футболист «Спартака» обратился к Карпину

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года Евгений Ловчев в своем Telegram-канале обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину после ничьей с национальной командой Кении.

«Обращаюсь конкретно к Карпину — прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав, все уже в курсе русских фамилий в РПЛ. Дошло уже до того, что приезжает Головин в сборную и говорит — я не всех по именам знаю. Это логично, ведь все время меняется состав.

Прошло два года с момента отстранения, а команды у нас так и не появилось. Есть не сборная, а расширенный список кандидатов», — написал Ловчев.

Встреча прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Кении забитыми мячами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У сборной России голы на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в контрольном матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету форварда ЦСКА Федора Чалова.

Ранее игру сборной России в матче с Кенией назвали безобразием и издевательством над людьми.