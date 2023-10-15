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В США назвали российского голкипера проблемой для клуба НХЛ

The Athletic: если Бобровский плох в начале сезона, то у «Флориды» проблемы

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Abbie Parr/AP

Американский спортивный портал The Athletic сделал прогноз на выступление голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, отметив, что статистика вратаря по отраженным броскам в матчах регулярного чемпионата ниже среднего, что может стать серьезной проблемой для команды.

«Мы знаем, что Бобровский может включиться в плей-офф, но его героизм во время выступления во Флориде прошлой весной затмевается тем фактом, что полагаться на Сергея в регулярном сезоне — это шаткая вещь. Его статистика ниже среднего и, что еще хуже, это не является чем-то особенным. Если он плох уже в начале сезона, у «Пантеров» проблемы», — указано в статье.

В новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» провела уже два матча, проиграв «Миннесоте Уайлд» со счетом 0:2 и «Виннипег Джетс» с результатом 4:6. Бобровский отыграл оба матча с 87,3% отраженных бросков и коэффициентом надежности 3,64.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года, с 2012 по 2019 год он защищал ворота другого клуба НХЛ — «Коламбус Блю Джекетс». Он — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский голкипер, получивший ее дважды.

Ранее российский вратарь одержал сотую победу в НХЛ.

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