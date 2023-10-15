В США назвали российского голкипера проблемой для клуба НХЛ

Американский спортивный портал The Athletic сделал прогноз на выступление голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, отметив, что статистика вратаря по отраженным броскам в матчах регулярного чемпионата ниже среднего, что может стать серьезной проблемой для команды.

«Мы знаем, что Бобровский может включиться в плей-офф, но его героизм во время выступления во Флориде прошлой весной затмевается тем фактом, что полагаться на Сергея в регулярном сезоне — это шаткая вещь. Его статистика ниже среднего и, что еще хуже, это не является чем-то особенным. Если он плох уже в начале сезона, у «Пантеров» проблемы», — указано в статье.

В новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» провела уже два матча, проиграв «Миннесоте Уайлд» со счетом 0:2 и «Виннипег Джетс» с результатом 4:6. Бобровский отыграл оба матча с 87,3% отраженных бросков и коэффициентом надежности 3,64.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года, с 2012 по 2019 год он защищал ворота другого клуба НХЛ — «Коламбус Блю Джекетс». Он — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский голкипер, получивший ее дважды.

Ранее российский вратарь одержал сотую победу в НХЛ.