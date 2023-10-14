ESPN назвал количество матчей, которое потребуется Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки

ESPN назвал точное количество матчей, которое потребуется капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Перед матчем с «Питтсбург Пингвинз» канал показал фотографию, на которой говорилось, что при нынешнем темпе Овечкину потребуется 120 матчей, чтобы обогнать Гретцки.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Победителем прошлого сезона стал «Вегас», который выиграл Кубок Стэнли впервые в своей истории. В финальной серии «Вегас» обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 4:1.

Ранее Овечкин высказался об омоложении «Вашингтона».