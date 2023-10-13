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Двух футболистов сборной Италии и клубов АПЛ обвинили в игре на ставках

Двух игроков сборной Италии Дзаньоло и Тонали обвинили в игре на ставках

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IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press

Полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло и хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали покинули расположение сборной Италии после допроса полицейских по поводу возможных нелегальных ставок на матчи. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В Итальянской федерации футбола сообщили, что ради защиты игроков приняли решение отпустить их со сбора национальной команды, которой предстоят матчи отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 с Мальтой и Англией.

Имена Тонали и Дзаньоло назвал бывший VIP-фотограф Фабрицио Корона, который провел в общей сложности 10 лет в тюрьме, под домашним арестом и особым надзором по ряду обвинений, связанных с шантажом и мошенничеством.

12 октября Корона рассказал, что на ставках играет полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, а потом заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это». В частности, по его данным, Дзаньоло, будучи игроком «Ромы», делал ставку на матч своей команды в Кубке Италии, когда находился на скамейке запасных.

23-летний Тонали известен по выступлениям за «Брешию» и «Милан». На его счету 15 матчей за сборную Италии. 24-летний Дзаньоло ранее играл за миланский «Интер», «Рому» и стамбульский «Галатасарай». В его активе также 15 игр за национальную команду.

Ранее «Ювентус» отказался выплачивать Роналду задолженность по зарплате.

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