Бывший форвард «Аякса» назвал фаворита матча Нидерланды — Франция

Бывший футболист амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин в комментарии ODDS.ru поделился ожиданиями от матча Нидерланды — Франция в седьмом туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2024.

«Матч обещает быть интересным. Сейчас сборная Нидерландов не в самой лучшей форме, поэтому Франция выглядит фаворитом. В Нидерландах перспективная молодежь и всегда может себя проявить на этом уровне — это факт. Думаю, у голландцев есть шансы в этом матче.

В первом туре Нидерланды получили четыре безответных мяча. Это может негативно сказаться на моральном состоянии перед предстоящим матчем, но думаю, они настроены на реванш. Французы всегда мощно выглядели и по уровню, и по составу. А голландцы известны своей способностью удивлять. Учитывая, что они будут играть на своем поле, у них есть шансы с небольшим преимуществом сорвать победу гостей.

С учетом состава сборной Франции будет голевая феерия. Потому что и голландцы играют в атаку, и французы любят забивать. Учитывая, что эти сборные сами играют и другим дают, нас ждет много ярких моментов и забитых мячей» — заявил экс-футболист.

Матч группы В Нидерланды — Франция пройдет 13 октября в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сборная Нидерландов после четырех туров набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице квартета. Франция после пяти игр с 15-ю баллами занимает первую строчку.

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