Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший форвард «Аякса» назвал фаворита матча Нидерланды — Франция

Экс-футболист Булыкин ожидает голевую феерию в матче Нидерланды — Франция

close
100%
Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший футболист амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин в комментарии ODDS.ru поделился ожиданиями от матча НидерландыФранция в седьмом туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2024.

«Матч обещает быть интересным. Сейчас сборная Нидерландов не в самой лучшей форме, поэтому Франция выглядит фаворитом. В Нидерландах перспективная молодежь и всегда может себя проявить на этом уровне — это факт. Думаю, у голландцев есть шансы в этом матче.

В первом туре Нидерланды получили четыре безответных мяча. Это может негативно сказаться на моральном состоянии перед предстоящим матчем, но думаю, они настроены на реванш. Французы всегда мощно выглядели и по уровню, и по составу. А голландцы известны своей способностью удивлять. Учитывая, что они будут играть на своем поле, у них есть шансы с небольшим преимуществом сорвать победу гостей.

С учетом состава сборной Франции будет голевая феерия. Потому что и голландцы играют в атаку, и французы любят забивать. Учитывая, что эти сборные сами играют и другим дают, нас ждет много ярких моментов и забитых мячей» — заявил экс-футболист.

Матч группы В Нидерланды — Франция пройдет 13 октября в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сборная Нидерландов после четырех туров набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице квартета. Франция после пяти игр с 15-ю баллами занимает первую строчку.

Ранее Карпин оценил уровень сборной Камеруна.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий