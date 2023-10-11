Российский тренер оценил пользу от товарищеской игры сборной страны с Камеруном

Знаменитый российский футбольный тренер Ринат Билялетдинов поделился с «Газета.Ru» своими ожиданиями от товарищеской встречи сборной России с Камеруном, которая состоится 12 октября. Специалист высоко оценил уровень соперника команды Валерия Карпина.

«Я состав не изучал, даже мысли такой не было. Что будет, то будет. Наигрывать состав, новичков опробовать – всё можно. Соперник действительно звучит. В современном футболе это достаточно хороший спарринг. Поэтому с интересом жду, что покажут обе команды», — рассказал Билялетдинов.

Сборная России сыграет 12 октября с Камеруном на своем поле, а через четыре дня — на стадионе отеля в Турции сразится с другой африканской командой, Кенией. В 2023 году национальная команда России провела матчи с Ираном (1:1), Ираком (2:0) и Катаром (1:1). Кроме того, молодежным составом она провела две встречи с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2). Кроме того, несколько запланированных матчей со сборными высокого уровня отменялись из-за отказа соперников.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Реала» посетит матч России и Камеруна в Москве.