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Овечкин попал в рейтинг самых интересных хоккеистов НХЛ

ESPN включил игрока «Кэпиталз» Овечкина в топ самых интересных игроков НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в список самых интересных игроков каждой команды нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии ESPN.

В список также вошли россияне Иван Барбашев («Вегас Голден Найтс»), Илья СамсоновТоронто Мэйпл Лифс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Первый матч нового сезона «Вашингтон» проведет против «Питтсбурга». Игра состоится 14 октября.

Ранее журналист The Hockey Writers Руперт МакДональд заявил, что у Овечкина наступит спад результативности.

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