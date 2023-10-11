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Уткин рассказал о ссоре со Слуцким

Блогер Уткин раскрыл подробности ссоры с тренером Слуцким

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«Футбольный клуб»/YouTube

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал о причинах ссоры с бывшим тренером ЦСКА и казанского «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Ccора cо Cлуцким? Это было поcле игры 2Drots c ЦCКА (2:1). Перед cъемкой одной из программ мы c ним болтали, я cпроcил, будем ли мы обcуждать игру «дротов» c ЦCКА. А Cлуцкий говорит: «А что тут обcуждать? Я вообще эту игру не cмотрел. Зачем это cмотреть?» Но через три дня Леонид Викторович раccказывает, что ЦCКА играл в полноги и так далее.

С тех пор я затаил, что Леонид Викторович иногда говорит о матчах, которые он не смотрел, как будто он их смотрел очень внимательно. Я сам так умею, но я комментатор, мне простительно. Вот так, пара косо брошенных фраз, и у нас вышла размолвка с Леонидом Викторовичем», — заявил Уткин.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время московский клуб трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он совмещал работу в армейской команде и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Последним местом работы Слуцкого стал «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не тренирует, однако очень активно принимает участие в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Ранее Слуцкий объяснил, почему он находится без работы.

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