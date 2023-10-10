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Валуев: дно — стихия УЕФА

Депутат Госдумы Валуев заявил, что стихией УЕФА является дно

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Депутат Госдумы России Николай Валуев раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск футбольных сборных России до 17 лет на международные соревнования, передает Sport24.

«А я не удивлен решению УЕФА. Дно — их стихия. Поэтому я и говорил не обольщаться», — сказал Валуев.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Последним официальным матчем, который провела национальная команда России, была встреча с Хорватией осенью 2021 года. Тогда россияне проиграли со счетом 0:1.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что УЕФА ломает судьбы российских детей.

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